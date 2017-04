Liberan a Eduardo Bailey; chocan versiones del caso

NOTICIAS RELACIONADAS Detienen a Eduardo Bailey por caso Isssteleón

Monterrey, México.- El ex director del Isssteleón y ex dirigente del PRI, Eduardo Bailey , quedó libre esta tarde bajo condiciones que no se han aclarado.



Algunas versiones señalan que el priista, actual delegado de la SCT en Durango, se fugó del hospital La Paz de esa ciudad, donde era atendido de un supuesto malestar que sintió al ser aprehendido por el quebranto millonario al Isssteleón.



Otras fuentes sostienen, sin embargo que el priista fue liberado con un amparo tramitado por su abogado, el ex Subprocurador de Ministerios Públicos de Nuevo León, César Cantú.



Hasta el momento, ni el Gobierno de Nuevo León, ni el de Durango, han dado una versión ofi