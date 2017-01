‘JC Chávez Jr. puede ganar’

Ciudad de México

Sin un claro favorito, el exboxeador Carlos Zárate espera que los mexicanos Julio César Chávez Jr . y Saúl “Canelo” Álvarez ofrezcan una gran batalla, en la que el primero tendrá opciones de triunfo si realiza una buena preparación.

El “Junior” y “Canelo” se medirán el 6 de mayo en Las Vegas o Dallas, lo que se definirá la próxima semana, en peso pactado en las 164.5 libras. Saúl subirá poco más de 10 libras respecto a su última pelea, mientras que Chávez Jr ., que en diciembre pesó 169.7 libras para enfrentar a Dominik Britsch, deberá bajar todavía más.

“Subir de peso es más fácil que bajar, entonces ‘Canelo’ va a subir fuerte, pero muy lento, y Chávez va a dar el peso, pero muy débil, no sé si estén decididos a desde el inicio soltar golpes, no tengo ningún favorito, los dos son mis amigos y me mantengo al margen”, dijo.

“Posiblemente (Chávez Jr. llegue) más rápido, todo es cuestión de cómo se cuide y qué preparación tenga, le he visto que tiene momentos para noquear y no lo hace, no solo una vez, algo lo detiene ahí, (pero) si se decide puede ganar”, indicó.