Injusto cobro de agua para riegos

Matamoros, Tam.

La postura de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de cobrar un extra de 300 pesos por hectárea es a todas luces indebida porque año con año cumplen con el pago de la cuota normal, aún en los ciclos en donde no hay la dotación suficiente para regar toda la superficie, por lo que ya se están presentando quejas en contra de dicha dependencia federal.

No es justo esto, asegura Eduardo Castillo, “porque nosotros como usuarios de los distritos de riego cumplimos con el pago de 500 pesos por hectárea en cada ciclo y con esto se debe tener la seguridad de contar con lo necesario para regar nuestros cultivos, ya sea de sorgo o de maíz, pero ahora que algunos tenemos la necesidad de agua extra, se quieren aprovechar y exigirnos más dinero”.

Para este ciclo, el agricultor matamorense, “no tuvimos problemas porque se logró contar con la dotación suficiente para poder aplicar 2 riegos casi completos, en mi caso particular ya los utilicé pero como en un predio sembré un poco más tarde, las plantas requieren de más humedad, por eso tuvo que echar mano de más recurso”.

Pero, al igual que otros productores, le llegó la mala noticia de que si requiere otra aplicación, la Conagua le está exigiendo 300 pesos más por cada hectárea.

“No tienen por qué pedirnos más, porque para eso pagamos nuestras cuotas, es cierto que algunos no cumplen a tiempo pero la mayoría está al corriente y vemos que los canales están ahorita hasta el tope pese a que ya la mayoría de la superficie ya está regada y las plantas no necesitan más agua, por eso si hay excedente del recurso, que no nos cobren”, agregó.

PIDEN AYUDA

Pero lo que más le extraña al entrevistado ayer por la mañana, es que los responsables de los diferentes módulos de riego, a pesar de estar enterados de este asunto, lejos que entrar en sus defensas, no han hecho nada y están conformes con ese cobro extra.

Nos han dicho, manifestó, “que si queremos más agua para nuestros cultivos, tenemos que pagar esos 300 pesos por hectárea, pero cuando la Conagua no cumple con la dotación del recursos que se requiere, como ha pasado en años anteriores, nosotros como quiera estamos obligados a pagar, lo que no creemos que sea justo porque ahora se habrán de disparar considerablemente los costos de producción en la agricultura”.