Hombre que atropelló a una multitud en NY actuó en nombre de Dios

El sospechoso, residente del barrio neoyorquino del Bronx, contó a la policía que estaba oyendo voces y que esperaba morir, según dos agentes.

Tras el choque, salió del vehículo corriendo, gritando y saltando antes de ser detenido por policías y peatones en medio de una escena de caos.



"Empezó a gritar, ninguna palabra en concreto, solo gritaba. Agitaba los brazos al mismo tiempo", dijo Ken Bradix, supervisor de seguridad de un restaurante Planet Hollywood cercano, que atajó a Rojas.



Rojas, un ex miembro de las Fuerzas Armadas de EU, fue arrrestado dos veces en Nueva York, una en 2008 y otra en 2015, por conducir bajo los efectos del alcohol, informó el Comisionado de la Policía de Nueva York, James O'Neil.



Se espera que sea acusado formalmente el viernes, auqnue no está claro de cuenta con un abogado.



Uno de los hospitales donde tratan a varios de los peatones heridos en el incidente indicó que cuatro pacientes estaban en estado crítico y dos en estado grave.



El Hospital Bellevue y el Hospital de Nueva York recibieron a 13 pacientes, 10 adultos y tres adolescentes con lesiones graves que incluyeron fracturas pélvicas, hemorragias internas y lesiones en la cabeza.



El cuerpo de bomberos de la ciudad confirmó que una joven de 18 años murió y un total de 23 personas fueron golpeadas por el vehículo de Rojas.



