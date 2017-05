Hieren en balacera a sicario 'muerto' en 2010 por el Ejército

Monterrey, México.

Se trata de Miguel Ábrego Nava, de 42 años, "El Sonrics", identificado en aquella ocasión como líder de una célula de los Zetas en el sur del Estado.

Aunque fuentes militares señalaron el 14 de agosto del 2010 que Ábrego -que era uno de los tres cabecillas que tenían el apodo de "El Sonrics"- había sido abatido con otros tres jefes en la Colonia Caracol, su nombre salió a relucir ayer como uno de los heridos en Cumbres.



Ahora se le identificó como líder de los Zetas en San Pedro desde el 2008.



Se dijo que el otro lesionado de ayer es Eduardo Misael Martínez Rivera, de 43 años, ex agente de la Policía Judicial de Michoacán.



El ataque fue a las 16:10 horas sobre la Avenida Cumbres Elite, entre Cumbres del Himalaya y Cumbres de los Andes, en el primer sector de la Colonia Cumbres Elite, donde la pick up en la que viajaban fue baleada por sicarios que dispararon en más de 60 ocasiones.



Ábrego fue reportado con heridas de bala en tórax, piernas y abdomen, mientras que su acompañante presenta lesiones en el tórax.

La Ranger de Ábrego y su acompañante fue emboscada por pistoleros que iban en un auto y una Explorer.



De los más de 60 balazos, 29 impactaron en el parabrisas de la Ranger y 10 en el cofre.



Pese a la cantidad de disparos, que fueron en una concurrida avenida de un sector residencial, y que uno impactó en la ventana de una casa, no se reportaron escenas de pánico ni heridos ajenos a los hechos.



Ábrego y su acompañante fueron auxiliados por socorristas de la Cruz Roja, que los trasladaron al Hospital Universitario, donde anoche fueron reportados como estables.



En el lugar del ataque quedaron casquillos calibres .223, como los utilizados por los rifles AR-15, así como otros calibre 9 milímetros.

El historial público de Ábrego habría iniciado el 25 de mayo de 1998, cuando se le relacionó con una ejecución en el restaurante El Rey de Cabrito por la deuda de un cargamento de cocaína.