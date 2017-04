Golea Pumas 3-0 a Jaguares en "La Selva"

Pumas venció a domicilio 3-0 a Chiapas y se mantiene en zona de Liguilla, ahora con 17 puntos.



Los felinos no extrañaron a Nicolás Castillo, baja por lesión, luego de que su técnico, Francisco Palencia, armara una dupla ofensiva con Matías Britos y Jesús Gallardo, autores de los goles del triunfo.



El juego fue bien trabajado por los auriazules, quienes incluso se pudieron llevar un marcador más amplio de no ser por algunos fallos al frente.



Aun así, el triunfo fue merecido dado que Jaguares tuvo poca presencia ofensiva y si se salvó de más goles en contra fue por su arquero Moisés Muñoz.



El marcador se abrió justo en el cierre del primer tiempo cuando Gallardo hizo una pared con Bryan Rabello para con ello quedar frente al arco y con un simple toque mandar la pelota a las redes.



Para el comienzo de la segunda parte Pumas mantuvo su empuje ofensivo y fue ahí cuando Muñoz sacó el talento para mantener la desventaja al mínimo, factor que no aprovechó su delantera.



El 2-0 se hizo una realidad cuando Gallardo desbordó por la banda izquierda y mandó un centro al punto penal que remató Britos.



La cuenta se pudo ir 3-0 en los momentos finales pero a Pablo Barrera le anularon un gol por fuera de lugar, sin embargo, Gallardo se encargó de hacer realidad el marcador al 87' con su segundo de la noche.



Este es el tercer encuentro en el que los felinos mantienen su arco en ceros, los otros fueron ante Cruz Azul y León (Fechas 2 y 3) a quienes le ganaron 1-0.