Gobernador de NL culpa al IMSS por influenza

Monterrey, México.- El alto número de casos y muertes por influenza es principalmente responsabilidad del IMSS , sostuvo el Gobernador Jaime Rodríguez .



Según el Mandatario, el mayor número de casos se ha producido entre derechohabientes del instituto, que también tiene la obligación de realizar campañas de prevención.



"Aquí tengo que ser muy claro en eso, todos los ciudadanos de Nuevo León saben que tienen que vacunarse contra la influenza", dijo.



"Los casos que ha habido son casos que están en el Seguro Social, y yo no he visto que ustedes hayan dicho eso, han culpado a la Secretaría de Salud y no han tocado ni con el pétalo de una rosa a la Delegación del Seguro Social.



"La mayoría de los fallecimientos han sido en el Seguro Social, y son por razones que le deben de preguntar al delegado del Seguro Social".



Según datos de la Secretaría estatal de Salud , de los 49 decesos confirmados hasta ayer en Nuevo León por influenza, 37 corresponden a pacientes del IMSS , mientras que siete se presentaron en el Hospital Universitario y cinco en instituciones médicas del Estado.