Freno no resuelve el problema: PRD

Ciudad de México

Con el retraso durante dos semanas al nuevo gasolinazo , el gobierno sólo apuesta a que la población abandone las protestas que han durado ya un mes, acusó el PRD.

“Le están apostando a que la gente abandone la movilización en las calles para sostener la medida”, sostuvo Beatriz Mojica, secretaria general del Sol Azteca.

Para Mojica, postergar el incremento no resuelve el problema de fondo, pues hasta ahora el Gobierno federal no ha definido acciones concretas para revertir los incrementos, dijo.

La perredista calificó de inaceptable el abandono del gobierno federal a las refinerías, lo que provoca que México no pueda ser competitivo.

Como ejemplo, Mojica puso a Estados Unidos, donde el litro de combustible se vende a 13.60 pesos; Venezuela, donde cuesta 12,20, e Irán, donde el costo es de 7.50 pesos.

“Es irónico, el hecho de que en la frontera con Estados Unidos la gasolina sea más accesible para los mexicanos y esta sea una mejor alternativa para la población que vive en la línea fronteriza”, expresó.

Por su parte, el presidente del Consejo Nacional, Ángel Ávila Romero, dijo que fue gracias a la gran movilización ciudadana que se generó en todo el país, se pudo detener el alza en las gasolinas.

“Tenemos que continuar con esta lucha hasta lograr detener y desaparecer esta medida que tanto afecta a las familias mexicanas”, sostuvo.

UN TEMA POLíTICO

El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, celebró la decisión que tomó el gobierno federal de no aumentar los precios de la gasolina y diesel en las siguientes dos semanas, aunque consideró que se trató de una decisión política.

Opinó que la administración de Enrique Peña no podía apelar a la unidad nacional con un gasolinazo más de por medio.

“No podía pedírsele al pueblo unidad nacional si se le agravia nuevamente. Debe reconocerse y no ocultar que el no incremento de los combustibles se debe a que las variables hoy no lo hicieron obligatorio. Porque esa es la posición que tiene el gobierno. En la liberación de los precios las variables hoy no arrojaron la necesidad de un incremento. Lo que fue una decisión política que hay que celebrar”, resumió.

Barbosa estimó que la decisión estuvo animada por el ambiente de tensión.

El perredista se preguntó si la decisión será temporal o definitiva.

“Porque el mismo agravio al pueblo va a significar en febrero, en marzo o en abril o en siguientes fechas, porque el tema de las agresiones a México del Presidente Trump no van a parar”, señaló.

PROTESTAS PRESIONAN

Las protestas ciudadanas de rechazo al alza en el precio de los combustibles obligó al Gobierno federal a frenar el nuevo gasolinazo programado, consideró el diputado perredista Agustín Basave.

“Dio resultado la presión social, el que la ciudadanía se manifestara, protestara y exigiera revertir el gasolinazo , lo que a mí me da mucho gusto”, sostuvo entrevistado tras participar en un foro por el Centenario de la Constitución.

El exdirigente nacional del PRD reconoció que si bien varios partidos, entre ellos el suyo, pugnaron por echar atrás el aumento de hasta 24 por ciento en el precio de los combustibles que entró en vigor desde enero y por frenar el nuevo gasolinazo de febrero, se trata de un mérito de la sociedad.

“En el PRD pugnamos por revertir el gasolinazo , pero fue la presión social, hay que reconocerlo, fue la gente que salió a las calles, que protestó con todo el derecho y toda la razón del mundo, la que logró echarlo atrás”, subrayó.

Basave advirtió, no obstante, que la medida de la Secretaría de Hacienda de postergar dos semanas el nuevo aumento de precios es un cálculo político del Gobierno federal.

“Ah, claro, por parte del Gobierno sí, habían dicho que no, que era imposible, que no podían dar macha atrás”, dijo.