Fallece frente a su novia en el Centro

Monterrey, México (19 enero 2017).- Gerardo Guadalupe Landeros Acevedo caminaba del brazo de su novia y repentinamente se desplomó.



El hombre de 29 años no reaccionó, no tenía signos de vida; había muerto presuntamente a causa de un infarto fulminante.



El reporte del deceso del peatón fue cerca de las 22:45 horas en Villagrán y Colón, justo frente a la Central de Autobuses, en el Centro de Monterrey.



Landeros Acevedo caminaba con su pareja, ambos iban a cenar unos tacos de barbacoa.



"Dice la mujer que iban caminando, tomados de la mano, y que de repente su novio se desvaneció, se le cayó de las manos y no reaccionaba.



"Pidió ayuda a varias personas y no lo podía hacer regresar a la consciencia, ya cuando llegamos no tenía signos de vida, habían reportado primero una persona convulsiva, pero al parecer falleció por un infarto", dijo el paramédico de la Cruz Roja, Rivelino Montalvo.



La pareja de la víctima, quien no proporcionó su nombre, explicó a las autoridades que antes de tomar un camión que los dejaría en sus casas en Salinas Victoria, decidieron ir a cenar unos tacos de barbacoa.



A unos pasos de llegar al puesto de tacos, Landeros Acevedo perdió la vida.



La zona fue acordonada por policías de Monterrey, mientras peritos de la Procuraduría arribaban con agentes ministeriales para iniciar las investigaciones.