Estadunidense deportado por no tener documentos

San Luis Río Colorado, Son.

La otra cara de la moneda de la migración la representa el ciudadano estadunidense Fernando Edward Yunes, quien está varado en la frontera de Sonora y no puede cruzar a Estados Unidos por carecer de documentos.



Se le dificulta mucho el español, y fue entrevistado mientras estaba sentado en una banca del parque Benito Juárez de la localidad, que por ahora es su lugar de residencia.

“Mi situación es que soy un forastero aquí en San Luis, de Yuma. Fui deportado porque no tenía la suficiente documentación o identificación apropiada. Fui deportado . Encontraron sospechoso que la fotografía no se viera como yo”, dijo.

Aseguró que su padre está en Yuma, Arizona, y su nombre es Edward Yunes Sr., “y desconozco su dirección porque se muda de lugar en lugar, pero él conduce un camión blanco”.

Describió que su progenitor tiene el cabello rubio, características distintas, piel más blanca, “es bien parecido y muy listo”.

“Estuve en Yuma por un par de meses, buscaba estar un poco más de tiempo, pero no tengo la identificación apropiada, documentos, mi padre tiene mi identificación y acta de nacimiento”, refirió.

Manifestó que en la frontera de Sonora tiene casi dos años, “ha sido un poco lento, este verano, este invierno, el verano es algo raro y es duro estar afuera sin dinero ya que fui deportado sin ninguna capacidad financiera”.

Detalló que “yo solo pasaba el rato cuando ellos sólo me detuvieron y me deportaron. Sólo miraba una casucha con alguien más y tomando un refresco cuando ellos sólo me tomaron. Ojalá mi padre pudiera traer mis identificaciones y los certificados adecuados y ayudarme”.

Afirmó que nació en un pequeño suburbio llamado Nogales, “nací con un defecto de nacimiento, hígado externo, y me llevaron a Tucson por la emergencia médica. Nací junto a nueve mujeres y yo fui el único varón”.

Reafirmó que nació en los Estados Unidos, donde también estuvo en un programa con A.J. Mitchell (escuela primaria de Nogales, Arizona), “y ese programa me trajo de Nogales a Yuma, así que ese podría ser el problema”.

Yunes expresó que cuando llegó a San Luis Río Colorado tenía el papel de que fue deportado , por lo que estuvo en el albergue para gente deportada.

“Estuve ahí comí y tomé café, y todo eso, me duché, pero después de eso fui y me dijeron que no podía quedarme. Así que ahora me quedo en esta banca, y como de vez en cuando, algunas veces ellos traen comida, eso está bien. Dios está aquí, me mantengo en Dios”, manifestó.