En tiempos de amenazas; Une libre comercio a México y Alemania

"Nos une el compromiso con el libre comercio", afirma el Ministro de Relaciones Exteriores alemán, Sigmar Gabriel, destacando que en 2016 su país fue el principal socio comercial de México en la Unión Europea.

Gabriel llegó anoche a la capital y sostendrá hoy reuniones con el Presidente Enrique Peña Nieto y el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, informó la Cancillería mexicana.



El Ministro llega al frente de una delegación de empresarios alemanes en busca de oportunidades de negocio e inversión aquí.



Un mejor tratado de libre comercio entre México y la Unión Europea serviría para consolidar las buenas relaciones económicas, aseguró Gabriel en entrevista por escrito.



"Por eso es positivo que por fin el año pasado se iniciaran las negociaciones destinadas a modernizar el tratado.



"Este acuerdo es, en realidad, mucho más que un tratado de libre comercio. También se trata de cuestiones relativas al diálogo político", aclaró.



Ante las próximas elecciones generales en Alemania, el Ministro afirmó que se toman muy en serio los riesgos de un ciberataque a su sistema democrático. Sea de Rusia o de cualquier otro lado.



"No podemos ni vamos a permitir que unas elecciones democráticas se vean coartadas de esa forma", advirtió.



Sin importar el resultado de la elección, dijo, el compromiso alemán con Europa es total.



"Los alemanes a Europa la llevamos en el alma", aseguró.



PREGUNTA: ¿Cómo afecta la situación de inseguridad en México a las inversiones alemanas en el país?



RESPUESTA: En México invierten empresas alemanas y de mis conversaciones también sé que les gusta hacerlo.

Las más de mil 900 empresas alemanas han creado 150 mil puestos de trabajo en México.

Los empresarios aprecian las buenas infraestructuras, el gran mercado interno mexicano, la seguridad de inversión y la disponibilidad de los trabajadores mexicanos.

Muchas empresas alemanas llevan décadas operando en México y están estrechamente ligadas al país. El Gobierno mexicano ha emprendido amplias reformas, p. ej. en los ámbitos de la energía, la imposición fiscal y la educación. Eso es algo que saben apreciar las empresas alemanas y se aferran a ello.

Por supuesto que siempre hay margen de mejora. Por ejemplo ante la falta de mano de obra especializada. En esta cuestión colaboran asociaciones alemanas y mexicanas para la formación de jóvenes en las empresas.



P: ¿Preocupa a Alemania el apoyo del Presidente de EU al movimiento antieuropeo?



R: Tengo la sensación de que la nueva administración de EU también ha reconocido, en los primeros 100 días del Presidente Trump en el cargo, lo indispensable que es una Europa fuerte para EU.

Particularmente en tiempos difíciles y sobre todo cuando EU espera un mayor compromiso internacional por nuestra parte.

Esto es aplicable tanto a la política de seguridad como a nuestro potencial económico y a la superación conjunta de las múltiples crisis y conflictos internacionales que actualmente nos preocupan.

El resultado de las elecciones recientemente celebradas en los Países Bajos y en Francia supuso un varapalo para los eurófobos.

Sin embargo, ahora no podemos conformarnos con ello, tenemos una ambiciosa agenda ante nosotros. Con el recién elegido Presidente francés Macron estamos formulando propuestas para mejorar juntos la UE.



P: ¿Qué se juega Europa en las próximas elecciones generales en Alemania?



R: Nosotros los alemanes mantenemos y seguiremos manteniendo un fuerte vínculo con Europa y la Unión Europea, ningunas elecciones van a cambiar esta realidad.

Para nosotros la Unión Europea no es una alianza económica elitista, que además hace política.

Antes bien, vemos a Europa como una comunidad de valores muy unida.

Los alemanes a Europa la llevamos en el alma.



P: ¿Preocupa una posible intervención de Rusia en su proceso electoral?



R: Nos tomamos muy en serio la posibilidad de ciberataques en el contexto de las elecciones generales, independientemente de dónde podrían venir esos ataques.

No podemos ni vamos a permitir que unas elecciones democráticas se vean coartadas de esa forma. Por eso hacemos frente a los ciberataques con medidas técnicas apropiadas. Por ejemplo, mediante una protección eficaz de las redes del Gobierno Federal.

Aparte de esas medidas técnicas es igual de importante que mantengamos un diálogo sobre ciberseguridad con el máximo número posible de países; Alemania es muy activa en este sentido, dirigimos las consultas en la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa y la ONU.

También con Rusia se han mantenido consultas bilaterales en este ámbito, unas consultas que transcurrieron de forma constructiva.



P: ¿Qué balance hace al finalizar el Año Dual Alemania-México?



R: El Año Dual Alemania-México ha sido un éxito en los dos países.

En colaboración con la industria alemana, el Goethe-Institut y muchos otros socios hemos podido realizar más de mil eventos que han llegado a casi 3.5 millones de espectadores. Un buen balance en mi opinión.

Esperamos haber podido mostrar que Alemania es un país moderno e innovador y que tenemos muchas cosas que ofrecer en materia de arte, música, ciencia y en temas sociales.

El Año de México en Alemania, realizado en paralelo, también ha despertado mucho interés en Alemania.