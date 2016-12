Enormes filas para compra de gasolina en Morelia

Cd. de México.- Petróleos Mexicanos (Pemex) comentó que el abasto continúa regularizándose y en Aguascalientes, Guanajuato y Zacatecas ya ha disminuido el número de gasolineras con bajos inventarios.

Grupo REFORMA publicó que, a raíz de tres tomas clandestinas en el ducto Salamanca-Aguascalientes, éste operó ayer de manera intermitente, lo que provocó retrasos en el abasto a estaciones de servicio.Ayer, Pemex estimó que dentro de un rango de 24 a 48 horas quedaría solucionado el abasto, pero aún no está listo.La petrolera nacional reconoció que Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán fueron afectados por la ordeña.La Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas) informó que también habíaen zonas de Oaxaca, Chihuahua, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Durango.Al problema se suma que diciembre es el mes de mayor demanda de combustible.

En Morelia , Michoacán, sólo una de cada cinco gasolineras ofrece servicio, y los automovilistas hacen filas hasta de una hora, debido a las compras de pánico, en las pocas que están abiertas, según medios locales.



En los puntos abiertos se reporta que sólo hay gasolina Premium, que se vende en cantidades limitadas.



Además, gasolineros informaron que en Uruapan no hay diesel desde hace tres semanas y que ayer comenzaba a faltar gasolina Premium.



"No sé qué pasa en MORELIA , MICHOACÁN que no hay gasolina en casi todas las gasolineras y esto es un caos", señaló @FRANKRIUS en redes sociales.