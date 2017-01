Denuncian por extorsión a policías en Miramar

Madero, Tam.

Dos pescadores y un comprador del producto fueron detenidos por elementos de la Policía Estatal Fuerza Tamaulipas porque presuntamente se encontraban haciendo sus necesidades fisiológicas detrás de una barda en la playa de Miramar; sin embargo para dejarlos en libertad les exigían la cantidad de 100 pesos a dos de ellos.

Esto ocurrió la noche del lunes a un costado del Bulevar Costero a la altura del lugar conocido como “Rotonda de las Sirenas”.

De acuerdo a lo informado por quien pretendía comprar el marisco de nombre Gerardo Lozada, se encontraban refugiándose del fuerte viento y frío que se sentía alrededor de las 23:00 horas detrás de una barda.

“Ellos andaban pescando y pues mojados, se sentía el frío, por eso se refugiaron del viento que se dejó sentir ahí en donde estuvo Protección Civil en Semana Santa y yo me acerqué para comprarles cinco kilos de pescado y fue cuando llegaron los estatales”.

Refirió que a los dos pescadores les querían cobrar 100 pesos a cada uno por dejarlos en libertad, “pero a mi me mandaron hasta del otro lado de la calle cuando yo quería intervenir, no querían que me acercara”.

Indicó que es un grupo de policías estatales que patrullan en la zona de playa, de los cuales identifica a uno al que le dicen “Comandante Diablo”,

Al negarse a darles los doscientos pesos, los esposaron y subieron a la patrulla, junto con un triciclo en donde traían el marisco, “a mí también me subieron y nos llevaron a la cárcel... Es un abuso, un súper abuso”.

Indicó que uno de los pescadores pagó la cantidad de 800 pesos como multa para salir en libertad, sin embargo a él le cobraban mil 400 pesos, por lo que decidió esperar a que se cumpliera el arresto.

“Desde las 23:00 horas que estuvimos detenidos y salí a la 13:40 de hoy en la tarde. Yo no pagué nada, pero eso sí, el pescado se nos echó a perder, lo tuve que tirar”.

Gerardo Lozada indicó que si los pescadores les hubieran dado el dinero, no habrían tenido que ir a parar a la cárcel, “como no les dieron nada, pues hasta yo fui a parar a la cárcel”.

“Yo no tenía delito, yo sólo fui a preguntar a dónde se los iban a llevar y que me dan para arriba”.

Por último manifestó que no emitiría ninguna queja, pues asegura que es difícil que la autoridad le dé la razón a las víctimas de un abuso policiaco.