Deja de pagar y la desalojan

Sin hogar, así quedó María del Carmen Valerio López. El motivo: no ha pagado su crédito de Infonavit .

“Me desalojaron, no me avisaron, ni me notificaron antes. Cuando llegué estaban como 22 personas y ya habían sacado mis cosas”.

Así relata María del Carmen el panorama que observó al arribar a su casa ubicada en la calle Santander 314, en el Fraccionamiento Hacienda Las Fuentes.

“No tengo dinero para pagar y no me avisaron que tenía que desalojar, me tiraron todas mis cosas, me dijeron que eran unos licenciados, que fueron con policías estatales, nunca me avisaron”.

Asegura que salió de su hogar para ayudar a una señora que temporalmente le ofrece empleo, pues hace tiempo se lastimó la columna y no puede trabajar.

“Estaban los estatales, eran como 22 personas, mi casa estaba abierta, mis cosas estaban afuera y las estaban subiendo a una mudanza, rompieron la chapa”.

Indicó que las personas que acudieron a desalojarla no le mostraron identificaciones. “Es una casa de Infonavit , tuve que pelearles el celular porque no me lo había llevado, tenía tiempo de no pagar, pero no tengo, no me avisaron nada”. Explicó que no se está negando a pagar, pero desafortunadamente no cuenta con los recursos necesarios para liquidar su cuenta.

“No soy delincuente, no era para que llevaran a 12 estatales, yo no quería firmar, si no lo hago me esposan y me suben a la patrulla”.