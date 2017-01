Cumple estudiante 18 días arraigado en Letonia

"Todos pensamos que no se iba a ir a Letonia, ya que era un momento de crisis para su familia por el fallecimiento de su mamá unos días antes, pero ya tenía todo pagado", contó Manuel Nogal, amigo del mexicano desde hace tres años.



"(A Daniel) le encanta viajar. Cuando fuimos de intercambio a Australia, en 2015, aunque vivió en Tasmania y yo en Melbourne, no tuvo problema para hacer amigos de otras nacionalidades".



Sin embargo, el 20 de diciembre, y a sólo unos días de terminar su semestre académico, Daniel fue arrestado en Letonia, acusado por su ex casero, Marko Krombacher, de robo de una tarjeta de crédito.



Por estas acusaciones, las autoridades letonas determinaron mantenerlo bajo arraigo precautorio en tanto concluyen las investigaciones.



El mexicano llegó a la residencia de Krombacher el 1 de septiembre, pues antes se había hospedado en un hostal, luego de que el lugar que había pactado y pagado desde México resultó una estafa.



El alumno del Tecnológico de Monterrey campus Estado de México cumple hoy 18 días detenido en la Cárcel Central de Riga.



El pasado miércoles, su familia tuvo oportunidad de visitarle durante una hora. De alargarse el caso, podrán verlo nuevamente hasta dentro de un mes.



"De salud está bien, dice que no lo han tratado mal: le dan de comer tres veces al día, está tranquilo, sabe que las cosas toman tiempo", comentó María José Vallejo, novia del estudiante de séptimo semestre de Ingeniería Mecánica Eléctrica.



A amigos y familiares les sorprende la acusación contra Daniel pues, aseveran, nunca antes se había visto envuelto en algo parecido.



"En Australia, le devolvieron el depósito del departamento que rentó, no tuvo ningún problema con sus 'roomies'. A mí me sorprende mucho lo que está pasando", señaló Nogal.



Por su parte, Allan García, amigo del universitario desde hace ocho años, aseguró que el apoyo económico que Daniel recibe de su padre es bastante generoso, por lo que el presunto robo le parece inexplicable.



La familia, de acuerdo con Luis Reynoso, hermano del alumno detenido, aún no conoce personalmente al acusador, quien no ha entregado evidencias del presunto delito.



La defensa, mientras tanto, cuenta con una carta de buen perfil estudiantil emitido por la Universidad de Tasmania.