Critican aseguradoras tolerancia en saqueos

Una cadena de autoservicio reclamó 100 millones de pesos en daños por vandalismo a una aseguradora.



Mario Vela, presidente de Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), se negó a dar el nombre de la firma, sin embargo, confirmó que el monto solicitado se le hizo a la aseguradora GNP.

“El monto es alto, es de mas de 100 millones de pesos, solo en ese grupo. Es muy triste que las autoridades no hubieran reaccionado como debieran y como esperamos; la fuerza publica no entró en ningún momento, dejo que la gente tuviera 3 horas para robar las tiendas. Es triste que los gobiernos estatales no hubieran asumido su responsabilidad”, señaló en entrevista.

Vela aseguró que la percepción es que los saqueos estuvieron bien organizados y lamentó la omisión de los gobernadores.

“Pareciera que estuviera muy bien orquestado, no pareciera que la gente se levantara con las ganas de ser ladrones, alguien los mandó y lamentablemente los siguieron y fueron a las tiendas de autoservicio, que es donde fue peor el impacto”, manifestó.

Vela reiteró que es un momento triste para México ya que hubo gobernadores que actuaron de manera dolosa, aunque no dio nombres.

Para tener un cálculo por los daños causados durante las jornadas de protestas y saqueos , el sector asegurador tiene que determinar qué empresas cubren hechos vandálico, además las tiendas de autoservicio deben hacer su reclamación correspondiente.

Durante los días que se presentaron los saqueos , organismos empresariales hicieron un recuento de los negocios afectados y aseguraron que las zonas más críticas se ubicaron en Veracruz, Chihuahua, Zacatecas, Chiapas, Estado de México, Puebla, Durango, Morelos y algunas delegaciones de la Ciudad de México.

Por ejemplo, Concamin señaló que hubo saqueos a unidades que transportaban aceites y mantecas comestibles en las filas de retenes carreteros en Tlaxcala.