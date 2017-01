Compran caro ¿y vender barato?

El 31 de diciembre el empresario Zacarías Melhem compró en 199 mil pesos una pipa con 20 mil litros de gasolina para su negocio. Y el 2 de enero la misma cantidad de combustible le costó 295 mil 868 mil pesos.



Con este incremento, asegura el gasolinero, están obligando a los negocios a cerrar.

“Me la venden a 15 pesos y quieren que yo la dé a 12.89; son como cien mil pesos más en cada viaje, es un dinero que no dicen cuándo nos lo van a regresar”.

Manifestó que serán pocas las pipas que los gasolineros puedan adquirir a ese precio.

“Cuántos viajes podríamos comprar los gasolineros pagando esa diferencia, uno, dos, cinco. Casi nos empujan a la quiebra. Yo no tenía gasolina y compré para venderla. Compro una diaria”.

Lo que necesitan los empresarios, dijo, es cómo les van a regresar ese dinero.

“Si tuviera un negocio de zapatos y se los venden en 200 pesos, no los vendería en 150. Cómo es posible que un gasolinero subsidie a la ciudadanía, eso es del gobierno”

Expresó que los empresarios no fijan los aumentos en los combustibles.

“Nosotros no tenemos la culpa. Aumentó la luz y nadie dijo nada, mañana el transporte, la comida. En esto no es marcha atrás, porque en la frontera el precio es de 12, nosotros solo peleamos lo que es de nosotros, el subsidio es del gobierno a pueblo”.

No pueden dijo, competir con grandes corporativos, por lo que de seguir así, se dará el cierre de una gran cantidad de gasolineras.

“Yo me voy a mi casa, sino me gano un peso o cinco centavos pues no me dedico al comercio, me dedicó a otras cosas, el comercio es para que ganes, no pierdas. Tengo 70 empleados en mis negocios, viven 70 familias”.

ANTES. En diciembre del 2016, el costo de 20 mil litros de gasolina era de 199 mil pesos.