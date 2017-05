Combatirá Estado de NL amparo de Eduardo Bailey

NOTICIAS RELACIONADAS Reaparece Eduardo Bailey en Durango; está amparado

Revelan que Eduardo Bailey se fugó tras ser detenido

Liberan a Eduardo Bailey ; chocan versiones del caso

Monterrey, México.- El Gobierno del Estado combatirá el amparo que obtuvo el ex dirigente del PRI Eduardo Bailey que deja sin efecto, por el momento, la orden de aprehensión en su contra por tres delitos.



Aldo Fasci, vocero estatal, mencionó que el amparo servirá para que quede aclarado que hubo una orden de aprehensión en su contra y por consecuencia se fugó el pasado fin de semana de un hospital en Durango.



"No es el único, hay más personas (bajo investigación), esto todavía no termina, apenas está iniciando", sentenció.



"En el amparo, al rendir el informe ahí se sabrá qué mandamiento judicial es y de qué fecha es y en qué sentido viene".



En rueda de prensa realizada en el Salón Polivalente en el Palacio de Gobierno, Fasci destacó que buscarán los mecanismos legales para defender la investigación.



"En Nuevo León se respeta la libertad y el derecho de toda persona a defenderse y la libertad de expresión", dijo al iniciar la rueda de prensa.



"Tenemos que precisar en torno a las declaraciones de Eduardo Bailey que el Ministerio Público no se manda solo".



"No existe ninguna persecución política contra nadie", aseguró, "en este caso no son las únicas personas involucradas en este caso, no Eduardo Bailey ni Pedro Morales, la investigación no se ha terminado aún".



Fasci destacó que el desfalco al Estado es cercano a los 400 millones de pesos.



"Insistimos, debemos ser respetuosos y tenemos que darle el derecho de defensa a todo mundo; Eduardo Bailey , Pedro Morales y Jorge Domene la tienen, pero también tenemos que aclarar esta situación".



El vocero estatal también respondió a las acusaciones de Bailey hechas esta tarde en Durango, donde acusó de persecución política al Gobernador Jaime Rodríguez.



"El Gobernador no toma ninguna decisión en torno al Ministerio Público, es autónomo en cuestión a la actuación de la Fiscalía Anticorrupción".



"El Gobernador jamás ha querido estar enterado de los detalles de ninguna de las investigaciones porque no le corresponde".



Sin dar fecha, Fasci aseguró que Bailey fue citado por la Fiscalía antes de girar la orden de aprehensión.



En la rueda de prensa señaló también que hay empresas y más personas investigadas que han sido citadas por el caso, pero declinó a dar nombres y cantidades.



"Se ha llamado a declarar a mucha gente y esto continuará".



Por la fuga de Bailey, en Durango fueron suspendidos dos agentes y hay 10 bajo investigación.



"En virtud del amparo cambia la situación jurídica, ahora debe definirse por un Juez de Control".



El tema fue agotado por el vocero en menos de 10 minutos.