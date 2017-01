¡BIENVENIDOS A COOPERSTOWN! Revelan a nuevos inmortales del beisbol

Nueva York, E.U.

Poco a poco, dos peloteros manchados por los esteroides se acercan a Cooperstown .

Jeff Bagwell, Tim Raines e Iván Rodríguez fueron elegidos ayer para ingresar al Salón de la Fama del Beisbol, pero puede que en unos años Roger Clemens y Barry Bonds se les unan en la inmortalidad.

El siete veces ganador del Cy Young recibió el 54.1 por ciento de los votos, luego de que hace un año sumara el 45.3, un incremento de casi el 10 por ciento. El líder de jonrones de todos los tiempos (762) sumó el 53.8 por ciento, después de que en 2016 tuviera el 44.3.

Iván Rodríguez.

Y si bien ni Clemens ni Bonds recibieron el 75 por ciento necesario para ser entronizados en su quinto año de elegibilidad, la Asociación de Cronistas de Beisbol de Norteamérica (BBWAA, por sus siglas en inglés) cada vez los toma más en cuenta, por lo que sería cuestión de años para que entren al recinto de los inmortales .

“Fueron geniales. Su porte, la forma en que se ocuparon de lo suyo fue increíble y los respeto”, aseguró Bagwell, ex primera base de los Astros de Houston que el año pasado se quedó a 15 votos de ser exaltado.

En su último año en las boletas, Raines, quien será inmortalizado con la franela de los Expos de Montreal, robó 808 bases, la quinta mayor cifra de la historia, y fue campeón de la Serie Mundial en 1996, 97 y 98 con los Yanquis.

“La de anoche fue la peor noche que he tenido en 10 años. Sabía que estaba cerca, pero no me sentía seguro”, afirmó Raines.

Rodríguez, quien debutaba en las boletas y entrará con el uniforme de los Rangers de Texas, es el receptor con más juegos (2,427) y más hits (2,749 de su total de 2,844 fueron en la posición), además de más Guantes de Oro.

“Ahora somos cuatro de Puerto Rico. Es un orgullo poder decir eso, más porque venimos de una isla tan pequeña”, declaró el llamado “Pudge”, que se unió a Roberto Clemente, Orlando Cepeda y Roberto Alomar como los únicos boricuas en Cooperstown .

Trevor Hoffman se quedó a cinco votos de ser inmortal, mientras que a Vladimir Guerrero le faltaron 15.

Tim Raines.