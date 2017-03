A romper barreras. Conmemoran Día Internacional de la Mujer

Aunque hay avances en la equidad y género, todavía persiste la cultura del machismo, por lo que de mujer a mujer piden que no tengan miedo para encontrar mejores oportunidades y romper con estereotipos.

Oralia Cantú Cantú, directora del DIF Municipal , comentó que la participación de la mujer mexicana en la vida productiva inyecta mucho en la economía del país, por lo que México necesita a este sector de la población.

“Cada vez tenemos más oportunidades, todavía nos falta mucho pero vamos avanzando; en cuestión profesional todavía nos encontramos en constante lucha en encontrar oportunidades que se asemejen a los hombres; yo creo que como mexicanas venimos de una cultura un poco conservadora, pero a veces somos nosotras las que nos limitamos a buscar esas oportunidades, hay que permitirnos explorar, salir de la zona de confort”, dijo.

NO ES LUCHA DE PODERES

Cada vez son más las féminas que incursionan en la vida profesional, pero hace falta mayores oportunidades laborales.

“La equidad de género es en cuestión de las mismas oportunidades para mujeres y hombres, yo creo que en lo laboral con que las mujeres tengamos las mismas sería un gran avance y que los hombres que no nos vean como rivales esa no es la intención”, expresó.

UNA MUJER JOVEN

Al ser la mujer más joven que ha incursionado como directora del DIF, a la edad de 25 años, Oralia Cantú Cantú es licenciada en administración de empresas y mercadotecnia, con trayectoria altruista, siendo voluntaria en asociaciones civiles en Estados Unidos, pide a las mujeres romper con estereotipos.

“Me sentí capaz, claro que con miedo, pero cuando se presentan oportunidades, cuando hay miedo y alegría a la vez esa es la oportunidad que debes de tomar en la vida, y fue lo que me sucedió, el hecho de que esté en esta posición puede inspirar y quitar miedos a las reynosenses que sirva como ejemplo, estaría genial, no hay que tener miedo, más que un reto fue una pauta para quebrar los estereotipos, no tanto por ser mujer, si no por la edad”, comentó.

La combinación de respeto, equidad y buena intención, en cualquier ámbito tanto en gobierno, en el hogar y en cualquier trinchera, se pueden hacer buenas cosas, recalcó la actual directora del DIF municipal , que en un futuro se ve preparándose aun más académicamente.

“Las invito a tomar las riendas en algún tipo de responsabilidad o trabajo y ahora si que apoyarnos con gente que piensa igual, porque en la sociedad resistente y machista que vivimos a veces difícil por las redes sociales y el tumulto, a veces dudamos muchos, las invito a creer en ustedes y recordar el día internacional de la mujer como es, con la importancia que tenemos y todo lo que somos capaces de hacer”, finalizó.

