Araña violinista pica a un niño dentro de un CENDI

Tampico, Tam.

Un niño de poco menos 3 años de edad fue picado por una araña Violinista o de Rincón dentro del Centro de Desarrollo Infantil “ Estefanía Castañeda”; este tipo de mordeduras pueden ser mortales si no son identificadas las heridas.

La madre del menor de nombre Rosario de la Fuente, señaló que el viernes al mediodía fue por su hijo al CENDI , y se topó con que tenía hinchado un dedo, por lo que decidió indagar, recibiendo sólo negativas de los encargados del centro de atención infantil.

Refirió que al continuar preguntando en la escuela, en todo momento les negaron la información, “le pedí la hoja de la doctora donde me informan siempre de los sucesos, y me dijeron que es que la doctora no está y la directora tampoco”, sólo le informaban que se trataba de una picadura de un mosquito.

La preocupación subió al ver que se seguía inflamado el dedo de su hijo, porque a simple vista no se veía que se tratara de una picadura de mosco, por lo que la mujer insistió en la orden de la escuela, para poder llevar al niño a revisión, pero la maestra le reiteraba que no estaba presente la doctora del CENDI .

Ante la incertidumbre, decidió llevar a su hijo a un consultorio particular en donde el médico después de evaluar la herida (ámpula) le recomendó que si tenía asistencia médica lo llevara para que le dieran una segunda opinión, por lo que al llevarlo a la clínica del ISSSTE le corroboraron que se trataba de una picadura de araña.

Fue así que de inmediato salió del ISSSTE y se trasladó a otro hospital particular por recomendación del pediatra de esa institución médica, “y efectivamente el diagnóstico fue picadura de araña violinista. En ese momento inmediatamente hablé por teléfono a la escuela al CENDIEstefanía Castañeda para comunicarles que la picadura que tenía mi hijo era de araña y que la araña estaba ahí, pedí hablar con la directora y al exponerle mi caso sólo me dijo: Ok, argumentando que allí no había sucedido la mordedura”.

La madre de menor pidió a los encargados del CENDI que se realizara una fumigación, toda vez que la araña podría estar en cualquier lugar y podría atacar a otro infante.