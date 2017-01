Amenazan con boicot económico por gasolinazo

Cd. de México.- Ciudadanos que hoy marcharon contra el aumento en el precio de la gasolina convocaron a boicotear económicamente al Gobierno federal y las empresas transnacionales que se ubican en el País.



En un mitin frente al Palacio Nacional, representantes de asambleas propusieron que en cada protesta contra el gasolinazo se le "pegue" económicamente al Gobierno federal.



"Seamos concretos, peguemos donde les duele. Abrir casetas, tomar gasolineras, eso es pegarles en el bolsillo.



"Podemos desgastarnos las gargantas hasta que se nos acaben y terminarnos las suelas de los zapatos y a estos cabrones les vale madre. Tenemos que darles donde les duele", dijo Alberto Muriel, de la Asamblea del Hemiciclo a Juárez.



Adriana Morales Ramírez, del Congreso Ciudadano, propuso a las amas de casa consumir productos mexicanos.



"No compremos en los Oxxo, no compremos en supermercados, compremos en tiendas de la esquina, en los mercados de las colonias", dijo entre aplausos de los manifestantes.



En tanto, María Elena Romero, vecina de Azcapotzalco, sostuvo que al no comprar en tiendas trasnacionales los ciudadanos le dan "un golpe bajo" al Gobierno federal.



"Dejemos de apoyar al Oxxo, a Wal-Mart, todo eso debemos dejar de consumir. Si ustedes como ciudadanos, como mexicanas, peleamos la canasta básica y no productos extranjeros esas compañías se tiene que ir. No Coca-Cola", gritó la mujer entre chiflidos de los asistentes.



Los inconformes adelantaron que mañana a las 8:00 horas protestarán en la gasolinera ubicada cerca del Metro Chapultepec.



Además, invitaron para que este 21 de enero a las 9:00 horas en el Monumento a la Revolución se reúnan todos los movimientos civiles y definan un plan de acción.