Amenazaba can a vecinos, los bomberos lo capturan

Fiero animal que amenaza ba a vecinos y residentes de casa ubicada en colonia La Paz, fue reportado a Protección Civil y Bomberos, la tarde del domingo.



El incidente tuvo lugar en calle Hidalgo número 3, en ese asentamiento al oriente de la ciudad, en donde la misma propietaria del can pidió auxilio, pues, no obstante que no existen antecedentes ni reportes de ese mismo can, esa tarde, el perro cruza de pitbull, presentaba espuma en la boca y una agresividad que sorprendió a su ama.

Los bomberos arribaron a lugar, logrando ubicar a la perra, a quien mediante maniobras que evitaron los mordiscos que lanzaba el animal, pudieron capturar a la fiera canina.

El animal fue confinado en una jaula para especímenes salvajes o agresivos, en espera de ser entregado a su dueña o bien a personal del antirrábico.