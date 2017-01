Alejandro Rodríguez: Gignac se quiere quedar en Tigres

El presidente del equipo habló poco después de hacerse la Foto oficial del Torneo de Clausura 2017 .



"Lo que quiero dejar muy claro es que nosotros estamos encantados con André, no queremos que se vaya y él no quiere también (irse), pero obviamente las noticias en esta época vuelan", señaló.



"Las intenciones de muchos equipos sobre jugadores nuestros ahí están. Pero nosotros no estamos promoviendo a ningún jugador no queremos que se vayan".



Rodríguez dijo que cualquier jugador que pida salir por cualquier tipo de cuestiones, familiares o deportivas, le abren la puerta siempre y cuando no afecte a ninguna de las partes, pero este no es el caso del francés.



Rodríguez dijo que no ha llegado ninguna oferta por Gignac y mientras no exista no hablarán del tema.



"Nosotros somos muy claros y papelito habla. Mientras no sea formal, oficial y de club a club, nosotros no lo tomamos en cuenta".