Zumba contra Futbol Rápido. Surge conflicto en la colonia Fonhapo

Miguel Alemán, Tam.- Un grupo de jóvenes deportistas que diariamente practican fútbol rápido en las canchas del Auditorio de la colonia Fonhapo en esta ciudad dijeron sentirse desplazados de ese espacio público municipal por parte de entre 15 y 20 señoras que llegan por las tardes a practicar rutinas de zumba, adueñándose del campo de juego, bajo amenazas.

Lo anterior fue revelado por jóvenes que solicitaron la intervención inmediata de las autoridades deportivas o municipales, a quienes les hacen un extensivo llamado para que reubiquen a las señoras de la zumba en otra área adecuada, a fin de que ellos puedan continuar con sus prácticas de futbol rápido en las canchas que cuentan con pasto sintético, pues fueron construidas especialmente para dicha disciplina y no para la zumba.

"En la cancha que está en la colonia Fonhapo, por las tardes van muchas familias, niños, hombres y jóvenes a jugar fútbol, pero de repente llegan unas señoras a hacer zumba y nos sacan y hasta con amenazas nos dicen que le van hablar a la gente si no nos salimos", refirió uno de los jóvenes que pidió mantener su identidad bajo reserva, ante el temor de posibles represalias.

"Hay más lugares para practicar zumba, allá está la Casa de la Cultura, entre otros más, no una cancha de fútbol", indicó otro de los deportistas.

Los niños y jóvenes que están jugando se tienen que salir porque las mujeres llegan y textualmente les dicen así: "Ya váyanse, porque ya llegamos con nuestra Zumba".

"Además eso está muy mal, porque en el Auditorio contiguo que está ahí mismo en la placita de la Fonhapo, también dan clases de zumba y entonces para que también den en la cancha ya es mucho, que por que las mandan de la Presidencia y eso que hay más lugares, mas no debe ser en una cancha, donde hay familias y jóvenes jugando el deporte para el que fueron construidas", consideran.

"En el Auditorio ya se dan clases de zumba de la Sra. Marbe, pero afuera en la cancha de futbol la da un muchacho de nombre Eddy López, pero que según lo manda el gobierno y que es de gratis", explicaron.

A pregunta expresa de que si no se podría buscar otra opción para ellos, los jóvenes respondieron: "Sí, pero entonces las familias que están adentro jugando, también se van salir porque ellas dicen, y más amenazándonos, eso no se vale, no es justo la verdad, hay niños y jóvenes jugando, pero ellas nos dicen según que llevan permiso y cuando se los pedimos, nunca nos muestran nada.

"Nos sacaron, porque nos dicen que si no nos salimos, que con una llamada bastaba para sacarnos. Eso no es justo, pues se metieron así como si fueran dueñas y nos dijeron que la alcaldesa es la que le paga al muchacho", expresaron los inconformes.