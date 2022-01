Zozobra en Matamoros: Muere uno de los heridos por explosión

Durante la noche del jueves y viernes por la madrugada se detonaron los llamados a Protección Civil sobre el olor de gas natural que distribuye la empresa ENGIE, causando la movilización de las autoridades quienes acudieron acordonar las áreas y en algunos casos evacuaron a la población.

El primero llamado se recibió en la calle 14 y Diagonal de la colonia San Francisco, posteriormente en la 4 y Magallanes de la colonia Industrial aquí se evácualo a los estudiantes de una universidad.

En Ciudad Industrial fue necesario evacuar al personal de la empresa Adient ante el riesgo que representaba, mientras que en la calle 8 y Bravo de la zona Centro a donde también se acudió acordonando el área para que se pudiera trabajar.

Se reportó la muerte del joven José Hernández, cliente de la tienda de conveniencia que explotó la madrugada del miércoles.

SIN FACULTADES PARA MULTARLOS

Las autoridades municipales recomendaron a la empresa ENGIE que cerrará todas las válvulas de la ciudad y que lleven a cabo una inspección a fondo para evitar un accidente mayor.

El día de ayer durante una conferencia de prensa en donde estuvieron presentes las autoridades locales, así como el director estatal de Protección Civil, Pedro Granados, se dio a que tan solo en esta semana que concluyó se recibieron 176 llamados de alerta de fuga de gas, de los cuales cuatro de ellos los antes mencionados, fueron los más graves y que se atendieron de manera inmediata.

Comentaron que ni la autoridad municipal, ni mucho menos la estatal pueden ejecutar alguna sanción o clausura de la empresa ENGIE, para ello ya se paso el reporte a la Comisión Reguladora de Energía quienes son los facultados para actuar en este sentido.

Argumentaron que en tanto ya se cerraron todas las válvulas que distribuyen el combustible de manera subterránea, considerando que los directivos de la empresa se comprometieron a solucionar el problema a más tardar el domingo, para ello ya se encuentran trabajando alrededor de 100 personas en la búsqueda de las fugas de gas, además del apoyo de Protección Civil tanto estatal como local.

Las autoridades dieron a conocer durante la rueda de prensa, que es la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas quien tiene a cargo la investigación para deslindar responsabilidades, sin embargo, exhortaron a las familias afectadas, presentar las denuncias correspondientes para que se hagan responsables de los gastos e indemnizaciones a consecuencia de la explosión del pasado miércoles.

Los matamorenses iniciaron una campaña a través de las redes sociales pidiendo a las autoridades ya sean municipales o estatales, que clausuren a la empresa ENGIE y que salga de Matamoros, considerando el peligro que representa en estos momentos para los ciudadanos.

Elementos de Protección Civil de Tamaulipas llegaron a Matamoros para supervisar las fugas de gas.

RECOMIENDAN A FAMILIAS DENUNCIAR



Los responsables de la muerte de José Hernández, el joven que salió lesionado disparado tras la explosión del Seven Eleven de la calle Primera y John F. Kennedy en esta ciudad, deben de pagar con cárcel, más allá de las indemnizaciones que se les de a las familias afectadas, consideró el regidor de la fracción del Partido del Trabajo en el cabildo de este ayuntamiento, Iván Puente.

"Aquí hay un muerto, una persona quemada, es un problema grave por lo que tienen que pagar con arresto aquellos responsables de la fuga de gas y del no mantenimiento que deberían de haberle dado a las redes por donde distribuyen dicho combustible", dijo.

"Las familias no deben de dejar pasar tiempo, no queremos que sea un caso en donde pasen los años y nunca les resuelvan su situación legal, es cierto, la vida de una persona no regresa, pero por eso hay que exigir y que los culpables vayan a la cárcel", concluyó.