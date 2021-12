Zozobra en el comercio por Ómicron

"Consideramos que hasta elemento no existen elementos que indiquen que los comercios no esenciales tengan que volver a cerrar por motivo de un semáforo rojo, sin embargo exhortamos a los ciudadanos así como laos comerciantes para que no relajen los protocolos sanitarios en estos momentos", dijo Roberto Cruz Hernández, presidente de la CaNaCo local.

Los empresarios de la ciudad de Reynosa están atentos a la evaluación de la nueva variante del Covid -19, llamada Ómicron así como del comportamiento que tenga, que aún no es conocida con certeza.

"De nosotros depende que no haya nuevas restricciones para los comercios y con estovenga un retroceso en la reactivación económica. Un cierre de actividades comerciales no esenciales, ya no lo soportaría la economía de los negocios", agregó.

Lo que sí decimos es que debe continuarse con la vacunación en los segmentos de la población que aún faltan por recibir su respectiva dosis, como es el caso de menores de 5 a 14 años así como el refuerzo para los adultos mayores.

Algo que es muy importante, es la vacunación, eso es precisamente la clave para que a pesar del arribo del Omicron, esto no signifique el cierre de actividades no esenciales. La economía de los negocios no lo soportaría, insistió el dirigente del comercio organizado.

Ante el brote de la nueva variante, los comerciantes estamos a la expectativa y confiando en que no continúen registrando nuevos contagios.