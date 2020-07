Zozobra de familias en busca de oxígeno

Todo un viacrucis sufren las familias en Reynosa, para poder encontrar oxígeno para sus enfermos de Covid-19 o por problemas respiratorios, lo que ha originado un deambular en negocios para poder encontrar tanques y el mismo oxígeno.

En un negocio dedicado a este tema, ubicada en el boulevard Morelos, hay familias que hacen filas, esperando lograr tener el oxígeno para sus seres queridos.

"Desde el viernes estoy buscando, vine y me pusieron en una lista, el lunes vine y me comentaron que el martes y hoy también, y que por la demanda no hay, ya no sabemos a donde ir", expresó la señora, Juana, quien se encontraba en la fila.

Expresó que su familiar tiene bronconeumonía y ha estado batallando para respirar, por lo que ha buscado durante varios días el oxígeno.

Ya se le puso en la lista pero ante la alta demanda, ha tenido que esperar porque en su caso no tiene tanque, para los que si tienen o ya rentaron, van y surten el oxígeno, aunque también hacen filas y deben esperar para que les surtan.

La situación es similar para las familias que tienen enfermos, deambulan por los negocios, buscando oxigeno o tanques, además de enfrentar los altos costos que se requieren para rentar o comprar un tanque.

Esta situación es la que se ha estado presentando desde hace más de una semana, lo cual agudiza el problema ante el alza de casos de Covid-19.