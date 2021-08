Zozobra: ¿A clases sí o no?

El regreso a clases presenciales es inminente en México. "Llueva, truene o relampaguee". Esa ha sido la consigna de Andrés Manuel López Obrador, que ha dejado claro que la vuelta a las aulas está en el tope de la lista de prioridades de su Gobierno.

La urgencia es evidente. Un año y medio de pandemia se ha traducido en dos ciclos escolares en los que se ha perdido mucho: padres y madres de familia con doble o triple jornada laboral, profesores que batallan con la tecnología, estudiantes que desde que pasaron a secundaria o preparatoria no han pisado sus escuelas y deserciones cada vez más frecuentes por el impacto económico de la epidemia. Pero la reanudación de las actividades escolares encuentra al país en una encrucijada, provocada por el empuje de la variante Delta y una tercera ola de contagios de covid que tiene como principales afectados a los más jóvenes y a quienes no se han vacunado. A las puertas de que más de 25 millones de alumnos vuelvan a las escuelas, las autoridades no han presentado una estrategia definida para hacerlo, las dudas de la población se multiplican y el tiempo se viene encima, con el inicio de las actividades previsto para el próximo 30 de agosto.