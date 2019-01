Zona Libre... y segura

"Vamos a serenar a Reynosa y a Tamaulipas´´, aseguró ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador en su primera visita a esta ciudad como jefe de Estado y que sirvió como marco para la presentación del programa de Zona Libre de la Frontera Norte.

Al reiterar que en esta estrategia se incluyen estímulos fiscales para los habitantes de la frontera, como la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR), el mandatario destacó que para alcanzar la paz y tranquilidad en Tamaulipas y todo el país es imperativo atacar las causas de la violencia por medio del impulso del desarrollo y el fortalecimiento de valores.

´´Quiero que logremos serenar a Reynosa. Lo lograremos con crecimiento, con empleo, atendiendo a los jóvenes y evitando la desintegración de las familias. Ustedes han padecido mucho la inseguridad y la violencia y no se puede enfrentar la violencia con la violencia, el mal con el mal´´, aseveró.

Y enfatizó:

´´Tenemos que atender las causas. Muchos dicen que eso toma mucho tiempo, sí, pero hay que empezar ya. Por ello, el 80% de la estrategia para garantizar la paz es el desarrollo, el empleo y el bienestar y el 20% restante es con una buena policía, con la Guardia Nacional´´.

El presidente insistió en que el problema de la inseguridad y la violencia se originó por la falta de crecimiento económico en el país.

´´México es de los países con menos crecimientos en los últimos 30 años y si no hay crecimiento no hay empleos, ni paz, ni tranquilidad. Es fórmula sencilla pero a veces no se comprende lo suficiente. Tenemos que crecer en el país y crecer lo más horizontal y parejo que se pueda, no sólo crecimiento en ciertas regiones del país´´.

Citó como ejemplo la migración registrada en el estado de Veracruz hacia Tamaulipas. ´´Es una paradoja: ahí tienen de todo, petróleo, actividad agropecuaria, 800 kilómetros de litorales y sin embargo es un estado rico con pueblo pobre porque se desatendió el desarrollo y acá había oportunidades de trabajo´´, indicó.

UNA NUEVA ETAPA

Sobre los opositores al programa de Zona Libre y sus incentivos, admitió que existe resistencia ´´hasta dentro de mi gobierno. Pero esto va, me canso, ganso´´.

Y advirtió:

´´Los opositores o críticos nos decían que todos se van a venir a la frontera porque van a pagar menos impuestos con facturación falsa y no, porque estoy llamando a todos los ciudadanos a portarnos bien, es una nueva etapa. El gobierno debe poner el ejemplo de rectitud y honestidad de no robar, no traicionar a los ciudadanos´´.

El presidente aclaró que las empresas no podrán facturar en la frontera para hacerse de estos beneficios.

"No lo van a hacer porque tienen que actuar con responsabilidad, será un delito grave quien haga este tipo de acciones. El que facture en falso, va a la cárcel sin derecho a fianza. La corrupción no era delito grave y ahora, lo es´´, sentenció.

FRONTERA TAMAULIPECA

Por su parte, la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín expresó que el programa de estímulos de la Zona Libre de la frontera norte tiene como objeto activar el potencial productivo y comercial de la zona.

"Como ha dicho el presidente, en esta región se erigirá una cortina económica que eleve la calidad de vida de los habitantes de la zona y que brinde, a todos aquellos que migran en busca de oportunidades, el bienestar para sus familias", aseguró.

La funcionaria preponderó que los 43 municipios fronterizos representan el 7.5 por ciento del PIB nacional, y el crecimiento fue 3.1 por ciento por encima del 2.6 del promedio nacional.

Destacó que diez de los 43 municipios, Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros pertenecen a Tamaulipas y son parte significativa de la producción de Tamaulipas.

´´En la zona libre de la frontera norte, estos diez municipios de Tamaulipas generan el 67 por ciento del PIB del estado. El programa de estímulos tiene la finalidad de promover la economía y generar más empleos y elevar la calidad de vida de esa zona´´, puntualizó.

