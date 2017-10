Zidane sabe que no será eterno en Real Madrid

El técnico del conjunto blanco, que recibió este lunes el premio FIFA "The Best" al mejor entrenador de la pasada temporada, por delante de Antonio Conte y Massimiliano Allegri, se mostró feliz por el trofeo y habló en una entrevista concedida a la FIFA sobre su futuro en el Real Madrid.



"En una carrera, en una temporada, en una vida, hay altibajos. Si estás abajo, hay que saber recuperarse. Si estás arriba, simplemente hay que intentar permanecer allí el mayor tiempo posible. Pero soy consciente de que, inevitablemente, algún día eso se acabará para mí en Madrid. Me he preparado para ello. De momento, disfruto de todos los buenos momentos que estoy viviendo en este club", declaró.



Además, indicó que su principal deseo es seguir haciendo lo que le gusta e intentar progresar en el oficio de entrenador, una profesión que dijo no es fácil.



Asimismo, explicó cómo se siente después de ganar la Champions League por segundo año consecutivo y que es consciente de que vencer dos veces seguidas es un hecho de mucha dificultad.



"Soy consciente de que estoy en un club acostumbrado a ganar títulos y sé que estoy rodeado de grandes jugadores. Pero siempre es complicado conquistar trofeos; la Liga de Campeones, por supuesto, pero más todavía la Liga, que para mí es lo más difícil. Había que confirmarse, y eso nunca es fácil", añadió.



Para Zidane, su mejor recuerdo de la temporada pasada es el título de Liga porque, a su juicio, es un torneo que tiene un largo camino hasta el final.