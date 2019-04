Zidane pide respeto para los jugadores que le han dado títulos al equipo

Madrid, España.

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, reconoció que los ocho partidos que restan de temporada le ayudarán a decidir los jugadores que seguirán en el club y los que se marcharán, y pidió respeto para todos por todo lo que han hecho ganar a la institución los últimos años.



"No lo tengo decidido, nos queda mes y medio de competición", respondió cuando fue preguntado por el casting que está haciendo desde su llegada, antes de pedir respeto para sus jugadores.



"¿Cuánto han ganado desde hace 5 años? Este ha sido complicado y lo intentamos cambiar porque la necesidad del Real Madrid es volver a ganar y hacer cosas grandes, estoy aquí para eso. Aceptamos la dificultades y menos gente en el estadio, pero no hay que olvidar lo que han hecho los jugadores", añadió.



Dejó un mensaje Zidane de resignación para los ocho partidos restantes, que no ocultó cuando se le incidió en su frase.



"No estoy para nada preocupado, es lo que hay", llegó a decir.



"Nos faltan ocho partidos para acabar bien. Ha sido difícil, un año complicado, no puedo decir que ha pasado pero hay que aceptarlo".



"Es lo que hay", insistió. "Entiendo que la gente quiere ver a su Madrid ganar y es normal porque es un club que siempre ha ganado, pero a veces no es resignación, es una temporada complicada y ya está. Para el próximo año vamos a hacer cosas de las que ahora no vamos a hablar".



En su análisis de errores cometidos este curso, el técnico francés tan solo admitió falta de gol cuando le dieron las cifras del Real Madrid comparadas con los grandes rivales. "La cifra muestra que este año nos ha costado, hay que aceptarlo. Hemos tenido dificultades para marcar. Cambiaremos cosas".



Pese a la derrota en Mestalla, Zidane defendió el partido que realizó su equipo. "Queremos seguir con lo que estamos haciendo porque vi muchas cosas después de Valencia como para decir que jugamos horrible, al final es mentira. Tenemos que seguir e intentar mejorar cosas para jugar bien pero lo que estamos haciendo últimamente no está todo mal".



"Me ha gustado el partido de Mestalla, no perder, pero sí mucho a nivel de juego, entrega, presión arriba y luego nos faltó claramente gol durante 90 minutos. Pero me ha gustado el equipo, que no está atravesando un momento fácil, pero en el campo vi a un equipo metido. Nos ha faltado el resultado", analizó.



Por eso, defendió que ante el Eibar van "a hacer un partido bueno" e intentó apelar al orgullo.



"Como entrenador lo que tengo que hacer es decir a los jugadores que la mejor manera para salir de estas cosas es intentar seguir trabajando y cuando ganemos un partido estar contentos. Aunque no nos juguemos nada porque cuando se pierde es muy jodido".



Sobre el Eibar aseguró que "viene de una temporada muy buena" y buscará "puntuar" en el Santiago Bernabéu. Por eso espera "un partido complicado" y vistoso, porque defendió que es un rival "que va a venir a jugar bien al fútbol en un escenario bonito para ellos".



Respecto a su equipo y pese a que dijo que "la derrota del miércoles duele", defendió una mejoría desde su llegada y su deseo es progresar en el juego.



"No hicimos grandes partidos ante Celta y Huesca pero ganamos, vamos a intentar mejorar cada día para acabar bien con los jugadores que tengo".



Aprecia a Hazard



Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, dejó un guiño al centrocampista belga Eden Hazard, en la órbita del club blanco para la próxima campaña, al asegurar que "es un jugador que siempre" ha "apreciado".



Pese a que Zidane mide cada palabra en sus comparecencias e intenta huir de futuribles, optando por mostrar respeto a los actuales jugadores del Real Madrid, igual que dejó un guiño a Paul Pogba la pasada semana, en sus respuestas en francés volvió a hacerlo con Hazard.



"No voy a dar mi opinión personal, lo hablaremos a final de esta temporada o principio de la siguiente", comenzó diciendo antes de mostrar su admiración por el belga que actualmente milita en el Chelsea.



"No voy a dar mi opinión personal, lo hablaremos a final de esta temporada o principio de la siguiente", comenzó diciendo antes de mostrar su admiración por el belga que actualmente milita en el Chelsea.

"Es un jugador que siempre he apreciado y todo el mundo lo sabe. Ha jugado en Francia y le he visto mucho, le conozco personalmente, no es nuevo decir que es un jugador fantástico", añadió.