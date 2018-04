Zidane: "Me indigna que digan que fue un robo"

"Cada uno puede opinar si hay penal o no, no voy a discutir, pero estoy indignado cuando la gente habla de robo. Lo que estamos haciendo molesta a mucha gente y esto no lo podemos cambiar. Yo voy a defender a los míos, que han hecho un partido enorme y sin duda merecíamos pasar", opinó.

"Veo normal que se pueda opinar pero decir que es un robo y no solo aquí, ver también la prensa extranjera es para pensar. Lo hicimos muy bien y al final estamos en Semifinal. No voy a contestar a jugadores, pero no me podéis hablar de robo", añadió rotundo.



El pensamiento positivo que siempre expresa Zidane lo quiso trasladar a esta situación, defendió que el árbitro Michael Oliver pensó solo en hacer su trabajo y no piensa que lo ocurrido vaya a pasar factura en semifinales ante el Bayern.



"Pienso en positivo y no creo que después de todo lo que se ha hablado alguno vaya a querer hacer daño arbitrando mal".



Admitió Zidane el sentimiento de envidia que genera el éxito del Real Madrid.



"Hay antimadridistas y nadie los va a cambiar, nosotros tenemos que seguir con lo que estamos haciendo. La historia de este club nadie la va a cambiar. Es el mejor club del mundo y cuando eres el mejor, creas un poco de envidia".