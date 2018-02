Zidane espera esté Neymar en la ‘vuelta’

Madrid, España

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, comentó que no está contento con la lesión sufrida este domingo por Neymar, del París Saint-Germain, y espera que esté en el partido de “vuelta” de los octavos de final de la UEFA Champions League.

Al cuestionarle si estaba contento con la ventaja que representaría que el brasileño no los enfrentara el próximo 6 de marzo, por la lesión que sufrió este domingo ante el Marsella, el técnico madridista contestó que no.

“No me gusta que se lesionen jugadores. No estoy contento con la lesión de Neymar. Ojalá que pueda estar en el partido de vuelta. Nunca voy a desear que un jugador no esté por lesión”, sostuvo.

El francés declaró que tres de sus piezas clave: Luka Modric, Marcelo y Toni Kroos, siguen recuperándose de sus respectivas lesiones y se han mantenido entrenando aparte; sin embargo, a partir del próximo miércoles volverán a evaluarlos para determinar cuándo pueden volver a contar con ellos.