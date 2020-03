Zidane asegura que Vinicius merecía un gol importante

Zinedine Zidane, entrenador francés del Real Madrid, mostró su alegría tras el gol anotado por el joven atacante brasileño, Vinicius Junior, quien, desde su óptica, merecía marcar un gol trascendental como en un Clásico para ayudar al triunfo merengue.

"Me alegro, se lo merecía, un gol importante contra un rival importante; me hubiera gustado también el tiro de Isco, pero (Ter Stegen) hizo un paradón increíble", aseguró el técnico luego de su victoria por 2-0 sobre FC Barcelona, en duelo por la fecha 26 de la Liga Española de futbol.

Respecto de las sensaciones del triunfo de su equipo en la cancha del Santiago Bernabéu, Zidane aceptó que el primer tiempo fue complicado; sin embargo, en la segunda parte sus pupilos hicieron lo necesario para darle una gran alegría a su afición, que estaba ávida por volver a derrotar a los "culés" en casa, tras varios partidos de no hacerlo.

"Muy buena sensación, la primera parte un poco complicada, un partido igualado, pero la segunda fue muy buena, ofensivamente hemos sido muy superiores y sobre todo estuvimos muy bien en la presión, en la primera parte nos costó un poco", agregó.

Finalmente, le dedicó unas palabras al atacante español Mariano, quien no ha podido cuajar en su esquema y acumula muy pocos minutos en lo que va de la temporada: "Al final hoy ha sido importante, ha salido y ha metido el gol, me alegro porque no ha sido fácil para él porque no ha jugado mucho, todos se alegran por Mariano".