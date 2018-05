Zidane asegura que no ha pedido fichaje de Neymar

Madrid, España.

"No sé si están hablando con Neymar y no lo he pedido. Hay que acabar bien la temporada y el resto se hablará después.



"No soy quién para decir nada. Estoy preocupado por lo que me queda. Después de la Final (de la Champions League) se hablará con el club. Ahora no te puedo hablar de nada. ¿Compatible con Cristiano? Los buenos son siempre compatibles. A mí me decían que no era compatible con (Youri) Djorkaeff. Fuera del campo no sé, pero en el campo hay química", dijo en conferencia de prensa.



El francés también mencionó que no existe malestar en el equipo por lo que se dice sobre Neymar porque están enfocados en ganar el tricampeonato de la Champions League,



"Siempre va a pasar y en el vestuario saben que se habla de estas cosas de los fichajes. Estamos ante una Final, la tercera, y estamos concentrados únicamente en ello. No nos va a perturbar que se hable de Neymar y que preparemos bien la Final, no estoy preocupado.



"Creo que no es el momento de hablar de Neymar", estableció.



Sobre la temporada, indicó que salió como salió.



"Ha ido como ha ido la temporada, la iniciamos fenomenal, ganando tres títulos, dos al inicio y luego el Mundial de Clubes. Para nosotros ha ido peor en Copa y en Liga y estamos en la Final de la Champions. Queremos defender nuestro título y ganar una Champions que todo el mundo quiere ganar. El otro día decía que la Liga es lo más difícil pero al Final la Champions es la hostia", dijo.



Luego de recibir varios goles en los últimos partidos, indicó que no le preocupa su defensa de cara al juego con el Liverpool, al contrario, la ve muy sólida.



"Somos muy buenos con el balón, aunque últimamente hayamos encajado mucho goles, yo no creo que el problema del Madrid sea la defensa. Podemos mejorar pero nuestra defensa es muy sólida, estoy muy contento de nuestra defensa", manifestó.