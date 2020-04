Zelarayán: Por momentos la pasé ma

Lucas Zelarayán la pasó mal en Tigres.

El argentino habló para Superdeportivo sobre su salida del club felino, al que llegó en 2016, y aunque reconoció tener cariño por la institución, su salida a la MLS fue para sentirse nuevamente valorado en la cancha.

"La pasé mal porque hubo momentos en los que no jugaba, también me tocó quedarme afuera de una Final", dijo.

"Fue una decisión personal, futbolística, para volver a sentirme importante en un equipo. El proyecto que me presentaron en Columbus fue muy bueno. Tigres siempre quedará en mi corazón, hay gente que quiero mucho, pero quería progresar como futbolista.

"Ya estaba en un momento que me encontraba mal anímicamente en Tigres, la estaba pasando mal, pero nunca me peleé por salir y no quise forzar nada. Y quizás no se dio una vuelta a la Argentina".

El atacante estuvo cerca de volver a su país con el Racing, sin embargo, los felinos trabaron la operación por el costo.

"Del que más cerca estuve fue de Racing, no se dio el acuerdo en los números con Tigres porque ellos tienen una forma de negociar: pedían un valor por mi pase y si no llegaban a esa cifra, no se hacía la operación".

Zelarayán ganó cuatro títulos de la Liga MX con los felinos, pese a que no siempre estuvo de acuerdo con las formas futbolísticas del equipo.