´ZE LUIS´, su música traspasó fronteras

El Mañana / Staff.- Su música y canciones traspasó todas las fronteras, pues sus composiciones no sólo se escuchan en nuestro idioma, es un gran compositor, cantante, escritor y educador además de ser orgullosamente riobravense, entre sus haberes se escuchan éxitos como La niña fresa y La Coloreteada. José Luis Gómez González mejor conocido en el mundo artístico como ZE LUIS, sufrió un terrible accidente aproximadamente hace 4 años y 5 meses, ahora se encuentra en estado vegetativo, poco a poco recobrando sus movimientos, es cuidado por sus hermanos. Tiene 6 hermanas y 2 hermanos.

Al respecto Elida Gómez González, hermana del artista comentó:

"Tengo a mi hermano en cama desde hace 4 años, 5 meses, el sufrió un accidente en Houston; Texas, andaba allá porque iba a presentar una obra de teatro, adaptación de uno de los libros que escribió, fue todo un éxito, pero se quedó ahí porque tenía otros proyectos, y un día se le ocurrió salir a dar un paseo en bicicleta y lo atropellaron, lo dejaron así como está en estos momentos, él abre sus ojos, nos mira, come, pero no sonríe, sabemos que nos escucha porque cuando le hablamos trata de voltear, estamos todo el tiempo con él, como hermanos nos prometimos que no va a pasar hambre ni fríos". Explicó.

Silvia Gómez González, otra de las hermanas de José Luis, comparte que el compositor hizo sus primeros estudios en la escuela primaria Luis Cabrera, entre los años 1958 y 1964, cuando terminó la primaria obtuvo el primer lugar en sus clases, era un niño muy aplicado, es por eso que tuvo el privilegio de ir a conocer y saludar al presidente Adolfo López Mateos, un gran honor para la familia en aquel tiempo.

Asimismo Silvia cuenta:

"A ZE LUIS, desde niño le gustó la música, pues sin haber estudiado ningún instrumento, empezó a tocar guitarra y otros, asimismo comenzó a componer canciones, es de profesión maestro, carrera que ejerció en Chínipas Chihuahua, Sierra Baja Tarahumara, en San Juanito y Sojáhuachi, Chihuahua, Sierra Alta Tarahumara y en Ignacio Zaragoza, distrito de Galeana Chihuahua, eligió esos lugares porque miraba que era ahí donde más necesidad había y a él le agradaba mucho el poder ayudar a la gente, aprendió el idioma de los tarahumaras, les enseñó a bailar a cantar y tocar guitarra entre muchas cosas más, se comprometió no tan solo enseñarles la educación primaria, sino todo lo que él sabía en cuestión artística, a pesar de que el sueldo casi nunca le llegaba, es decir trabajaba gratis, pero con amor por la gente que conoció en estos lugares, su corazón se alegraba al ver todo lo que estaba logrando",dijo.





SER HUMANO EXCEPCIONAL

Sus amigos lo describen como un ser humano excepcional, siempre ayudando a su prójimo, además de poseer una excelente memoria, tanto que, en su niñez, ganó una olimpiada de matemáticas.

No cabe duda que José Luis Gómez González "ZE LUIS", es uno de los artistas más completos no sólo de nuestro País, sino del mundo entero y es orgullosamente riobravense. "Honor a quien honor merece".

CUIDAR. Los hermanos de José Luis cuidan de él.

Amigos y familiares de José Luis.

Algunos de los libros de José Luis Gómez González.





Sus novelas



Daniel Jolugo con la Editorial Diana en coautoría con Alejandro Hernández, La Ciudad de los Corrales de Oro con la Editorial Plaza y Valdés, El Beso de la Virreina con la Editorial Planeta, Los Niños del Trópico de Cáncer con la Editorial Joaquín Mortiz, novela finalista del premio Letras Nuevas de Novela 2012, también Los Perros de la Noche, novela ganadora del premio Letras Nuevas de Novela 2013, en coautoría con Alejandro Hernández. Cabe mencionar que tiene obras como dramaturgo entre ellas: Secreto Eterno, La Virgen del Templo, Dulce Misterio de la Vida, y El Prisionero de Patmos.

Elida Gómez González, hermana de "ZE LUIS".

Silvia Gómez González, hermana del artista.

Sus canciones

Como compositor escribió más de 800 canciones, entre las más conocidas, La Coloreteada, La niña fresa, canción con la que ganó el Premio ASCAP en el año de 1994, otras canciones son, Deja que se divierta, Muchachitas, De Puntitas y muchas más, entre los artistas que interpretaron sus canciones está el exitoso grupo Bronco, Antonio Aguilar, Los Temerarios, Los Mier e infinidad de grandes artistas. Pero no solo eso, con sus canciones y obras literarias ha ganado múltiples premios.