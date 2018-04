Zavala suspende evento en Puebla por balacera previa

La candidata independiente a la Presidencia, Margarita Zavala, analizó cancelar un diálogo que tendría con ciudadanos de este municipio debido a una presunta balacera que se registró a unos metros de donde desarrollaría su encuentro.

En la reunión, a la que acudieron aproximadamente 30 personas, la aspirante presidencial dijo que a raíz de los hechos de la tarde de este miércoles, sin dar detalles, muchos le pidieron que lo cancelara, pero haberlo suspendido, por cada que ocurre un evento de este tipo, significaría que los ciudadanos nunca salieran de su casa.

"Por tratarse de un acto a hechos lamentablemente violentos voy a pedir, que para protegerlos y no exponerlos a que el diálogo sea realmente privado, aquí mismo lo hacemos. Desde luego, a raíz de los eventos, pues pasa como nos sucede a todos, todos los días, y sé que mucha gente me pidió que se cancelara, sin embargo era importante por ustedes porque es parte de su vida diaria lo que está sucediendo", dijo al hacer uso del micrófono.

"Si yo les pidiera que cada vez que sucediera un evento de este tipo cancelaran su vida, pues no saldrían nunca de su casa, así que por eso también estoy aquí en un momento de solidaridad", asentó.

Este municipio ha sido afectado por los huachicoleros, y de acuerdo con versiones de medios locales, esta tarde, se registró un enfrentamiento entre presuntos huachicoleros en los que intervinieron elementos del Ejército y la Marina en la colonia La Purísima y el saldo habría sido de dos heridos.

Además, a través de las redes sociales, distintos ciudadanos alertaban de la balacera y solicitaban a sus vecinos que no salieran de sus casas. Incluso, cerca del enfrentamiento se encuentra la Secundaria Técnica 61 y en uno de los audios de las redes sociales un presunto, padre de familia, describía que los alumnos estaban bien y que no habría salida temprano del plantel.

En el diálogo con los ciudadanos, Margarita Zavala, pidió a los medios de comunicación que siguen sus actividades que no grabaran los rostros de los asistentes y que el diálogo se hiciera en privado para proteger sus integridades.

"Se me comentó del evento (balacera) y yo por supuesto que a los organizadores les decía que no presionaran para que se viniera, sino que, al contrario que pudiéramos tener una plática y los medios cooperarían para que no se sobre expusieran a las personas que asistieran, seguramente la mayor parte de la gente decide quedarse en su casa", dijo Margarita.

La ex primera dama aceptó que en algunos estados y municipios, el Estado ha sido rebasado y dijo que no va a descansar hasta que se regrese el camino de la legalidad y la paz.

"No vamos a descansar hasta que regresemos al camino de la legalidad y de la paz duradera de ciudades cómo está, pero que están en todo el país", dijo Margarita Zavala.

Spots

La ex primera dama lamentó el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien rechazó otorgarle más spots, en radio y televisión, después de la impugnación que presentó y acusó una justicia selectiva de parte de este órgano electoral.

"Es la expresión de la justicia selectiva que nosotros vivimos en nuestro país. Lamento mucho que sea otra vez, no por esta resolución, sino que sea en general, que las resoluciones en su integralidad realmente sean un motivo de incertidumbre en un proceso electoral que es muy importante su certeza.