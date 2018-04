Zavala pide a Trump reconsiderar militarización

La aspirante presidencial por la vía independiente, Margarita Zavala, envió ayer jueves una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que le exige reconsiderar su decisión de militarizar la frontera.

En el escrito de dos cuartillas que fue entregado en la oficialía de partes del inmueble ubicado en Avenida Reforma, en la capital del país, Margarita Zavala refiere que militarizar la frontera no es un gesto de respeto entre ambas naciones.

“La amenaza de militarizar la frontera entre México y Estados Unidos no es un gesto de respeto. Lo exhorto a reconsiderar este acto hostil. La militarización de la frontera con un país amigo y socio fundamental no puede ser una acción positiva”, explica en la misiva.

“Si se tratase de un despliegue sin consecuencias, sería un gasto innecesario para los contribuyentes estadounidenses”, agrega el texto.

Margarita Zavala mencionó además que si las instrucciones que se le dan a los elementos destacados en la frontera fueran imprudentes habría consecuencias numerosas para inocentes.

“Si las instrucciones fueran imprudentes habría peligrosas consecuencias para numerosos inocentes, sin más motivación que tener una vida mejor en una tierra de oportunidades”, expresa en la carta.

POR VOTOS QUE ANAYA ABANDONó

La aspirante presidencial por la vía independiente, Margarita Zavala, aseguró que no aceptará ninguna disculpa de Ricardo Anaya hasta que no esté aludida de manera directa, porque el perdón que pidió el panista queretano este miércoles, lo hizo a los universitarios con los que conversó.

En entrevista luego de firmar los cinco compromisos con la niñez mexicana que impulsa la Unicef, Margarita Zavala dijo que Jalisco es un estado que ha sido muy dañado por la coalición y adelantó que ella va por todos los votos que Ricardo Anaya abandonó.

“No es tema. En realidad él hizo una disculpa ahí a los universitarios a ellos se estaba refiriendo si se sintieron dañados y lo entiendo porque además Jalisco ha estado muy dañando y yo voy por esos votos que abandonó. A mí no me ha pedido perdón, ni me ha ofrecido una disculpa”, dijo.

- ¿Se las aceptarías las disculpas?

- Mientras no esté aludida, pues no.