Zapatistas no se suman a campaña

Tuxtla Gutiérrez, Chis.

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) aludió el virtual triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador con la expresión: "Podrán cambiar el capataz, los mayordomos y caporales, pero el finquero sigue siendo el mismo".

Afirmó que los zapatistas no se suman a la campaña "por el bien de todos, primero los huesos", en referencia a uno de los slogan de campaña del virtual presidente de México.

A través de un comunicado suscrito por los subcomandantes Galeano y Moisés, en ocasión del 15 aniversario de la fundación de los Caracoles subtitulado "Píntale caracolitos a los malos gobiernos pasados, presentes y futuros", el EZLN comparó un partido de futbol con las elecciones ganadas por el abanderado de Juntos Haremos Historia.

En el símil, el Ejército Zapatista aseguró que el dueño del balón " no pierde (...) ése no pierde. No importa qué equipo gane o pierda, el dueño siempre gana", enfatizó.

Manifestó que "al menos, la ilusión actual (por la victoria electoral) alivia esa historia de fracasos... a la que luego se sumará la desilusión prevista".

El texto zapatista abrió con la analogía de una "gran final", describió el "gran estadio" a modo de disputa futbolística, en el contexto mundialista de Rusia.

El EZLN convocó a un encuentro de redes en apoyo al Concejo Indígena de Gobierno (CIG).

Para el encuentro se propuso un temario de "Valoraciones del proceso de apoyo al CIG y su vocera Marichuy, y de la situación según la perspectiva de cada grupo, colectivo y organización; pasos a seguir; regresar a consultar con sus grupos, colectivos, organizaciones, lo ahí planteado".

La reunión está programada , del 2 al 5 de agosto, en el Caracol del ejido Morelia, municipio autónomo 17 de Noviembre. El EZLN añadió que las comunidades indígenas zapatistas invitan al CompArte por la vida y la libertad.