Zapata feminizado crea polémica homófoba

El cartel de la exposición Emiliano. Zapata después de Zapata, difundido por la Secretaría de Cultura, causó polémica porque incluye una pintura en la que representa al militar de la Revolución de una forma diferente. En la pintura La Revolución, Fabián Cháirez representó desde otra perspectiva a Emiliano Zapata (8 de agosto de 1879, Anenecuilco, Morelos-10 de abril de 1919, Chinameca, Morelos): desnudo, con un sombrero rosa, con tacones y montado sobre un caballo con una erección.

La obra forma parte de la exposición Emiliano. Zapata después de Zapata que estará hasta el 16 de febrero en el Museo del Palacio de Bellas Artes, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). Además fue utilizada por la Secretaría de Cultura federal para promover la muestra con un cartel que la dependencia difundió en sus cuentas de Facebook y Twitter. En ambas plataformas, la imagen causó controversia: "¡Qué pésima imagen utilizaron para la publicidad de su evento! ¡Qué vergüenza! Qué falta de respeto!" escribió una usuaria en Facebook. Te puede interesar: Emiliano Zapata por Diego Rivera y Siqueiros, en Bellas Artes En otro comentario, un usuario enfatizó la trayectoria militar de Zapata: "El Caudillo del Sur, uno de los lideres militares más grandes de la Revolución mexicana, defensor de los campesinos, asesinado por la lucha que representaba, ¿cómo vino a acabar representado y ridiculizado en una página ocial del gobierno mexicano? ¡Qué pena, y no por Zapata, si no por esta Secretaría!". Sin embargo, la obra no es nueva, se trata de un óleo sobre lienzo de 30 x 20 centímetros de 2014 que Fabián Cháirez (Chiapas, México, 1987) presentó en la Galería José María Velasco entre 2015 y 2016. Cháirez fue convocado hace unos meses por el INBAL para que formara parte de la exposición que se presenta en el marco del centenario luctuoso de Zapata. En entrevista, el artista señala que desde que presentó su obra no había tenido mayor problema, sólo recuerda que en la Galería José María Velasco le pidieron que borrara la erección del caballo, aunque para esta ocasión, ninguna autoridad le hizo alguna indicación. También lee: UNAM exhibe manuscrito inédito de Emiliano Zapata ¿Qué dice? "La polémica que se suscitó ayer me parece interesante porque hay gente que piensa que lo femenino, la raza o la posición social son temas que se pueden usar como ofensas o insultos, y en este caso lo que evidencia es la misoginia. Les causa repudio lo femenino y no es para menos, estamos en una sociedad súper machista. Hay algunas personas a las que les incomodan los cuerpos que no obedecen las normas. En este caso, ¿dónde está la ofensa? Ven una ofensa porque (Zapata) está feminizado", dice

"Siempre vemos a Zapata a partir de las fotos que se le hicieron, es raro encontrar otras en las que no se glorique la masculinidad, esto porque la imagen del héroe está ligada a la masculinidad hegemónica". Cháirez señala que Luis Vargas Santiago, curador de Emiliano. Zapata después de Zapata, fue quien lo invitó hace unos cuatro meses para que formara parte de la muestra. Puedes leer: México, 100 años sin Emiliano Zapata, el eterno insurrecto El artista aceptó; sin embargo, una semana antes de que la exhibición fuera presentada (26 de noviembre), Fabián Cháirez fue citado a una junta en la que recuerda que hubo diferentes autoridades del INBAL, así como Miguel Fernández Félix, director del Museo del Palacio de Bellas Artes. "Creo que esa junta no era necesaria. Nos informaron que Bellas Artes tuvo ciertas complicaciones para presentar La Revolución. Al nal, la obra fue un poco segregada en la exposición por miedo a la reacción del público; sin embargo, les agradezco el espacio por su pluralidad, aunque eso también habla de la situación de la sociedad en la actualida