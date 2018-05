Zancudos se los están ´comiendo´. Acoso empieza a plena luz del día

Nosotros le decimos a través de este importante medio de comunicación al doctor Víctor Alvarez que no están haciendo nada por eliminar las plagas de mosquitos y zancudos, lo invitamos a plena luz del día para que se eche una vueltecita por acá . Concepción Tejeda Pérez, de la Manuel Cavazos Lerma

N

uevamente líderes y expresidentes de colonias de la localidad están haciendo un llamado al jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número X para que visite Río Bravo, pero no por encimita, que se vaya a las colonias que se encuentran atestadas de plagas de zancudos y toda clase de animales alados, ya que es mentira que mantengan campaña permanente de fumigación ya que el acoso de los zancudos comienza a plena luz del día.

, Tam.-

Lo mismo doña Paula de la Benito Juárez, que don Francisco de la Integración Familiar al igual que la señora Concepción Tejeda Pérez de la Manuel Cavazos Lerma, han manifestado en reiteradas ocasiones que ahora que comienza los calorones las colonias se encuentran atestadas de toda clase de animales alados, que prácticamente los mantienen secuestrados la mayor parte del día.

"Nosotros le decimos a través de este importante medio de comunicación al doctor Víctor Alvarez que no están haciendo nada por eliminar las plagas de mosquitos y zancudos, lo invitamos a plena luz del día para que se eche una vueltecita por acá a partir de las 15:30 horas para que vea si aguanta los palomazos que se escuchan de tanto zancudo que hasta se meten en las orejas, y el zumbido es como el de una paloma por que están bien grandotes y gordos".

Y es que dicen que lo que están aventando en las colonias haciéndolo pasar como fumigación es agua revuelta con harina, y eso de nada sirve, ya que se está requiriendo incluso de una fumigación aérea.

"El es el responsable que venga para que veas que no están trabajando, ya para las cuatro de la tarde ya anda el animalero, se le vienen a uno en las orejas y ya andan chiflando que no sean inhumanos".

Además de la Cavazos Lerma, están muchas más en similares condiciones como la ampliación Benito Juárez, Estero, Ampliación Miguel Hidalgo, Valle de Leones..."el problema es general que no sean ingratos, y que no me salga por la veda electoral, por que en salud y alimentación no entran dentro de la veda, y por si fuera poco en el Centro de Salud de nada sirve que uno tenga Seguro Popular sino tienen los medicamentos que necesitamos personas de la tercera edad o con alguna discapacidad".

COLONIAS. El clamor es generalizado, demandan fumigación.