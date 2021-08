Zack Snyder no recibirá pago por 'Liga de la Justicia'

Para tener el control de su versión de La Liga de la Justicia, que llega este 18 de marzo por HBO Max, el director Zack Snyder tuvo que renunciar a su salario.

"No voy a cobrar. No quería estar en deuda con nadie, y eso me permitió mantener mis poderes de negociación con esta gente bastante fuerte", dijo Snyder a la revista Vanity Fair.