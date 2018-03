Zacatepec frena a Dorados

El club de futbol Zacatepec consiguió el triunfo de 1-0 este sábado en el Estadio “Coruco” Díaz para mantenerse en puestos de liguilla a costa de Dorados de Sinaloa, que pierde la oportunidad de seguir peleando el liderato del Ascenso MX.

El gol, obra de Carlos Stefano Rodríguez, hace que los “Cañeros” lleguen a 18 puntos y se coloquen de momento en el sexto puesto tras derrotar, en la fecha 12 del Clausura 2018, al mejor visitante del campeonato.

Los sinaloenses no habían perdido en cinco salidas previas, llevaban marca de cuatro victorias y un empate en patio ajeno, pero en la aduana morelense no salió el resultado que esperaban, además que ven frenadas sus aspiraciones por la pelea de la cima de la tabla y se quedan en segundo lugar con 23 puntos. Mineros está un punto por arriba y puede ampliar su ventaja, ya que todavía no juega.

En la jornada 13, Zacatepec visitará a Leones Negros, aunque antes disputará a media semana, como local, los cuartos de final de la Copa MX ante León, mientras Dorados recibirá a Celaya el próximo sábado en el campeonato regular.