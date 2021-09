Zacatecas agoniza.- David Monreal

En la sede del Palacio de Gobierno, Monreal Ávila reconoció la violencia que ha incrementado, pero también, acusó, arcas gubernamentales vacías para pagar a maestros, infraestructura carretera y a sindicalizados y pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

"Nuestra economía, ahora fuertemente golpeada por la pandemia, se ha estancado en los últimos 11 años, el Gobierno no tiene recursos ni siquiera para lo más elemental, el retiro de las personas adultas mayores no está garantizado, el único Instituto de Seguridad Social, después de ser criminalmente saqueado, desfondado, está en quiebra, la Seguridad Pública se encuentra en su peor momento y los salarios apenas alcanzan para sobrevivir, los fondos para la educación no se han cubierto y hay muchas deudas que pagar", dijo.