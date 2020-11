Zac Efron termina su noviazgo con Vannesa Valladares

Tras cinco meses de noviazgo, Zac Efron y Vannesa Valladares decidieron continuar su camino por separado.

De acuerdo con el diario The Sun, el actor y la modelo australiana rompieron su relación, pese a que soportaron muchas críticas de los fans del histrión hollywoodense al que le cuestionaron el por qué se había enamorado de una persona que no era del medio del espectáculo y que dentro de las pasarelas no era profesional.

El medio de comunicación entrevistó a un amigo de la pareja quien aseguró que el destino de ellos no era para estar juntos, pese a que parecían muy auténticos y enamorados.

La misma fuente comentó que desde el mes de septiembre los dos ya vivían juntos en un lugar cerca de la playa de Byron Bay, Australia, pero que ya estaban buscando algo mucho más grande para estar cómodos.

Efron dará inicio a la grabación de la cinta "Gold" y que se situará en la población de Adelaide, Australia, y esto se sabe, porque ha sido captado en varias ocasiones saliendo de restaurantes y bares del lugar.

Hasta el momento ninguno de los dos ha dado una declaración para ver cómo están llevando este proceso de separación, el cual se cree fue por el tiempo que pasan los dos separados debido a su trabajo.