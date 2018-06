Zabaleta quiere unas elecciones justas

Para la cantante Susana Zabaleta, la gente tiene más miedo que nunca en este proceso electoral, y no es de una situación gratuita.

"Pienso que tiene qué ver con nuestro pasado, con lo que hemos vivido, ya nadie cree en nada en este momento. Espero que lo que venga sea lo justo porque también hemos vivido muchos resultados que no han sido ciertos, hemos estudiado esos pasados y ha sido muy triste. Yo espero que pasemos a la historia por una decisión del pueblo, por lo que nosotros elijamos y no como siempre ha pasado, por ese verde, blanco y rojo (refiriéndose al Partido Revolucionario Institucional), que se apropiaron de nuestra bandera, ¡qué poca madre!", expresó.

La cantante aseguró que no estará en algún cierre de campaña porque no está de acuerdo en que los artistas demuestren públicamente sus preferencias. "Ni por todo el oro del mundo cantaría yo para algún partido. Yo no pertenezco a ninguno y se me hacen nefastas las personas que dicen en lo que creen. Creo que para respetar a nuestro público nunca hay que decir en lo que uno cree porque mucha gente nos sigue, es como inducir. Querían que yo fuera senadora. ¡Por favor!".

El próximo 5 de agosto Zabaleta llegará a la Zala Nezahualcóyotl con su proyecto "Adentro" un concierto con el que hará un recorrido consciente de su carrera musical. "Habrá sorpresas e invitados que me importan mucho y tienen qué ver con las cosas que han pasado en México, con el transcurso de mi vida y con lo que va a pasar, estoy muy emocionada porque además ya sabremos hacia dónde va este país para ese entonces".

El encuentro contará con la participación del director de orquesta James Demster y el pianista Mateo Aguilar, entre otros que han estado en su carrera y la han ayudado a ser la artista consolidada que hoy conocemos, la que se sabe plena y que convive diariamente con Susana.

"La Zabaleta saca a esta loca de Susana de las depresiones y la lleva a esa locura que a ella le encanta. Te das cuenta que estás en plenitud cuando haces lo que quieres", indicó.