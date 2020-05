Yuya denuncia amenazas del rapero Johnny Escutia

A través de una historia de Instagram, la youtuber Mariand Castrejon, mejor conocida como Yuya, dio su punto de vista sobre la denuncia que hizo una usuaria de Twitter, donde pone en evidencia al rapero Johnny Escutia, quien escribió una canción en la habla de violar y matar a la popular influencer.

"Hay un hombre que desde hace un tiempo me ha estado amenazando a mi familia y a mí abiertamente, públicamente. Esta persona ´escribe´- haciendo las comillas con los dedos - canciones y las ha estado publicando en diversas plataformas, tocando temas deplorables, habla sobre la pedofilia, entre otras cosas", dijo Yuya en el video.

La youtuber agradeció la solidaridad de sus seguidores, porque se han preocupado por ella y han estado al tanto de lo que sucede, pero quería que supieran que estaba al tanto de lo que ocurría y cuando fuera el momento lo platicaría con sus seguidores.

Esto comenzó cuando este jueves, la usuaria de Twitter @analuzsaso cuestionó a la plataforma Spotify de no quitar la cuenta de Johnny Escutia, donde a través de sus canciones habla de cómo matar, desmembrar, torturar y violar a mujeres y niñas; además subrayó que en una de esas canciones manifestaba su intención de matar a Yuya.

Además de evidenciar a Amazon por vender su música y a Youtube por mantener el canal de Escutia aún disponible, Ana Luz alertó a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México que era posible que el rapero estuviera involucrado en la muerte de Ingrid Escamilla, ya que el hombre presumía en sus redes sociales un audio con el asesino de la mujer.

Pero este viernes Ana Luz manifestó su temor de que algo le pasara, porque le comenzaron a enviar información de grupos de violencia hacia las mujeres, donde le decían al rapero del hilo que ella había comenzado de Twitter y Escutia respondió: "ya unos camaradas se van a encargar de eso jajaja".

"Hago responsable a esta persona de cualquier cosa que me pase a mi o a mi familia. Ya no publicaré la demás información que me ha llegado de lo que ustedes han

investigado porque son cosas fuertes y me da terror. Ya se comunicó Yuya conmigo y ya está tomando precauciones también", escribió Ana Luz en un tuit.

También agradeció que muchos se preocuparon e incluso buscaron la forma de detener al rapero y eso le daba esperanza, pero tres horas después denunció en otro tuit una amenaza directa de muerte.

Colectivos como Las Brujas del Mar, Mujeres de la Sal y FEMXFEM, se han manifestado a favor de Ana Luz y exigido a las autoridades la protejan, además de investigar a Johnny Escutia por su posible relación con la delincuencia organizada, feminicidios, pedofilia y violencia de género.