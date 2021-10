Yuridia se ríe y niega ser una "alcohólica de lo peor"

"Estoy aquí con el abandonador, no sé si debería de hacer esto", comenzó diciendo la intérprete de "Amigos no por favor"; posteó unas fotos junto a su marido. Yuridia no descartó proceder con una demanda por lo dicho en la revista.

"En realidad la leyó mi hermana, yo no me meto a leer absolutamente nada, mi hermana me dice que me están haciendo quedar como una alcohólica de lo peor; la verdad es que no lo soy, me la estoy pasando bien, y si lo fuera les vale pito, ¿no?, pero coo ya se tomaron el atrevimiento de hacer una nota difamatoria, mi pregunta es: ¿quieren una demanda?".

Yuridia se unió en matrimonio con Matías Aranda en 2019.